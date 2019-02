Burgwedel : Seniorenbegegnungsstätte |

Die Jahreshauptversammlung des ADFC Burgwedel findet statt am

Montag, 11. 3. 2019 in der Seniorenbegegnungsstätte Großburgwedel, Gartenstr. 10.

Satzungsgemäß stehen diesmal keine Neuwahlen auf der Tagesordnung.

Es wird u.a. über die Aktivitäten des letzten Jahres berichtet und die aktuellen Pläne für 2019 werden vorgestellt.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) wurde 1979, also vor 40 Jahren gegründet. Aus diesem Anlass wird die Ortsgruppe Burgwedel auf der Jahreshaupt¬ver¬sammlung die Mitglieder ehren, die schon über 20 Jahre beim ADFC dabei sind.

Sehr erfreulich ist die Entwicklung in der Ortsgruppe.

Seit der Neugründung vor 5 Jahren hat sich die Mitgliederzahl verdoppelt.

Die Versammlung ist offen für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.