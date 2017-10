Film- und Dia-Abend des ADFC Burgwedel

Burgwedel : SBS |

Der ADFC (Allgemeine Deutsche Fahrrad Club) Burgwedel organisiert am

Donnerstag, den 26. Oktober 2017, 19.oo, in der

Seniorenbegegnungsstätte (SBS) , Großburgwedel, Gartenstr. 10 einen Film- und Dia-Abend:



Zwei Radrouten in Deutschland

Im ersten Teil des Abends zeigt Manfred Obermann einen Film, den er im Juni letzten Jahres während einer 8-tägigen Fahrt von Basel nach Salzburg drehte. Zusammen mit drei Freunden fuhr er ca 800 km über Boden-, Chiem- und Königs­see entlang der deutschen Südgrenze.



Im zweiten Teil berichtet zeigt Steffen Timmann Bilder von einer einwöchigen

Tour an Saale und Werra. Beide Teile dauern je etwa eine Stunde.



Zu der Veranstaltung sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Der Eintritt ist frei.