Fahrradtour des ADFC Burgwedel nach Celle - 23.4. (So), 10.oo

Die erste Sonntagstour des ADFC Burgwedel führt nach Celle.

Nach einer kurzen Stadtbesichtigung folgt man der Aller bis Winsen. Über Wieckenberg und Fuhrberg geht es zurück nach Großburgwedel.

Start ist am Sonntag, 23. April 2017, um 10.oo Uhr

auf dem Domfront-Platz (Rathausplatz) in Großburgwedel.

Gefahren wird mit einem Tempo von 15 - 18 km/h. Die Strecke ist ca. 70 km lang.

Um 17 Uhr sind die Fahrer zurück in Großburgwedel.

Jeder Teilnehmer erhält eine Landkarte mit Fahrtroute. Picknick-Verpflegung muss jeder selbst mitbringen. Zum Teil wird auf unbefestigten Wegen gefahren.

Auch Fahrer mit E-Bikes können teilnehmen, ebenso Radler, die keine ADFC Mitglieder sind. Sie zahlen einen Spende von 2.- €. Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Gefahr.Weitere Informationen erhält man bei

Steffen Timmann, Tel. 05139-7671, s.timmann@adfc-hannover.de