Fahrrad-Registrierung in Großburgwedel

Ist ein Fahrrad codiert oder registriert, hat man eine größere Chance, es bei einem Diebstahl zurück zu bekommen.

Der ADFC Burgwedel bietet am 28. April in Kooperation mit der Polizei eine kostenlose Registrierung von Fahrrädern an.

Dabei werden die Eigentümer- und Fahrraddaten aufgenommen und bei der Polizei gespeichert. Zusätzlich wird am Fahrrad gut sichtbar ein individueller Registrier­aufkleber angebracht.

Termin: Freitag, 28. April 2017 von 14 bis 16 Uhr

Ort: Seniorenbegegnungsstätte, Gartenstraße 10, 30938 Burgwedel

Eine vorherige telefonische Anmeldung ist unbedingt erforderlich und soll einen zügigen Ablauf ohne lange Wartezeiten ermöglichen.

Anmeldungen bitte an Robert Lindner vom ADFC Burgwedel, Tel. 0151/57271220.

Mitzubringen sind neben dem Fahrrad der Personalausweis und möglichst ein Kaufbeleg für das Fahrrad.

WICHTIG:

Nur Fahrräder mit einer Rahmennummer, werden registriert.

Das früher übliche Eingravieren einer speziellen Nummer wird nicht mehr durchgeführt.