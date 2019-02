Eröffnung der Fahrradsaison 2019

Gasthaus am Markt , Am Markt 3 , 30938 Burgwedel DE

Burgwedel : Gasthaus am Markt |

Der ADFC Burgwedel eröffnet die Fahrradsaison 2019 am

Donnerstag, den 14. März mit einer öffentlichen Informationsveranstaltung.

Ab 19.oo Uhr stellt er im Gasthaus am Markt, Großburgwedel, Am Markt 3, zunächst sein eigenes Tourenprogramm vor.

Wie im letzten Jahr bietet die Ortsgruppe ab April wöchent­liche Feierabend­touren (30 – 40 km) und monatliche Samstags- und Sonntagstouren (40 – 50 bzw 60 – 70 km) an.

Neu sind die Pendlertouren, auf denen die Tourleiter ihre werktäglichen Wege zu und von der Arbeitsstätte in Hannover abfahren.



In einem Kurzreferat zur Fahrradtechnik schildert Helmut Dirks (Wettmar) die Vor und Nachteile von Liege-Dreirädern (mit eigenen Exponaten).

Zum Abschluss zeigt Steffen Timmann Bilder von einer zweiwöchigen Rad­tour zwischen Main und Donau, die er im letzten Jahr mit seiner Frau fuhr.



Für Fragen, Diskussion und lockeren Erfahrungsaustausch steht genügend Zeit zur Verfügung.Zu der Veranstaltung sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Der Eintritt ist frei.