Burgwedel zum 6. Mal beim Stadtradeln﻿

Kilometersammeln vom 19. Mai bis 8. Juni

Dasist eine internationale Kampagne des Klima-Bündnisses zur Förderung des Radfahrens. Bei dem Wettbewerb sollen möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Fast 300.000 Menschen haben 2018 daran teilgenommen und sind dabei rund 60 Millionen Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Dies entspricht einer Entfernung, die bis zum Mars reicht.Die Stadt Burgwedel ist 2019 bereits zum 6-ten Mal dabei. Sie konnte ihre Kilometerzahl von 2014 bis 2018 mehr als verdoppeln.undsind die lokalen Koordinatoren. Sie hoffen, dass die Burgwedeler Radler und Radlerinnen die 77.000 km vom letzten Jahr 2019 noch steigern können.Dafür müssen sich zunächst möglichst viele Teilnehmer auf der Netzseitebei einer Burgwedeler Mannschaft anmelden. Dies kann man bei einem bereits bestehenden Team oder man gründet selbst eine Mannschaft. Bei der Anmeldung erhält man einen sog. elektronischen, in den man seine zwischen dem 19. Mai und dem 8. Juni gefahrenen Radkilometer einträgt. Wer keinen Computer oder keine Internet-Verbindung hat, kann seine Strecke auch klassisch auf Papier notieren und seinem Teamkapitän oder den Koordinatoren melden.Alle in den drei Aktionswochen gefahrenen Kilometer zählen für das Gesamtergebnis. Egal, ob sie mit dem E-Bike oder einem normalen Rad, auf dem Weg zur Arbeit oder am Urlaubsort zurückgelegt wurden.Unter den 21 Regionskommunen gibt es übrigens auch eine Wertung, welche das fahrradaktivste Kommunalparlament hat. 2018 hatte hier Garbsen die Nase vorne. Mal sehen wie sich diesmal die Burgwedeler Stadt- und Ortsräte schlagen.Bei Problemen und Fragen helfen gerne die lokalen KoordinatorenHarald Rietz (Stadt Burgwedel, o5139 8973614 / h.rietz@burgwedel.de) und Steffen Timmann (ADFC Burgwedel, o1577 723 9091 / s.timmann@adfc-hannover.de).Weitere Informationen auch im Netz unter https://www.stadtradeln.de.