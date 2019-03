April 2019 - Beginn der Tourensaison des ADFC Burgwedel

Erste Feierabendtour am 3. April

50 km Tagestour Rund um Burgwedel am 14. April

Wie in den letzten Jahren organisiert der ADFC Burgwedel im Sommerhalbjahr von April bis September geführte Fahrradtouren in der näheren Umgebung.Jeden Mittwoch startet um 18 Uhr auf dem Domfront- (Rathaus-) Platz in Großburgwedel eine etwa 30 km lange sog.. Dieführt gegen den Uhrzeigersinn einmal um dieJeweils am zweiten Sonntag des Monats bietet der ADFC eine Tagestour an. Am, leitet Steffen Timmann eine etwaherum. Abfahrt ist 10.oo Uhr auf dem Domfront- (Rathaus-) Platz in Großburg¬wedel, die Rückkehr spätestens um 17 Uhr.Es werden überwiegend geteerte Radwege, z.T. aber auch unbefestigte Feld- und Waldwege benutzt. Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Gefahr und ist selbst für Verpflegung und Getränke zuständig. Eine Landkarte mit Fahrtroute wird gestellt. Natürlich können auch E-Bikefahrer teilnehmen und gerne auch Radler, die keine ADFC-Mitglieder sind. Sie zahlen eine Spende von 2.- €.Anmeldung und weitere Informationen bei Steffen Timmann, o1577 723 9091 oder s.timmann@adfc-hannover.de