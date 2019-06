55 km Fahrradtour am Mittellandkanal

Von Misburg bis zur Mecklenheide

Die nächste Fahrradtour des ADFC Burgwedel führt an den Mittellandkanal. Abfahrt ist am Samstag, 22.6.2019, um 14.oo Uhr auf dem Rathaus-Platz in Großburgwedel, die Rückkehr nach 55 km spätestens um 19.oo geplant.Die Strecke führt zunächst nach Süden zum Altwarmbüchener See und durch den Misburger Wald an den Kanal. Auf der neuen Kanalroute der Region Hannover geht es bis zum Mecklenheider Forst und über Engelbostel vorbei am Flughafen Langenhagen zurück nach Burgwedel.Die gesamte Tour ist etwa 55 km lang und wird in mittlerem Tempo von 15 – 18 km/h (Stundenkilometern) gefahren.Radler, die keine ADFC-Mitglieder sind, zahlen eine Spende von 2.- €.Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Gefahr und ist selbst für Verpflegung und Getränke zuständig.Anmeldung und weitere Informationen bei Steffen Timmann, o1577 723 9091 oder s.timmann@adfc-hannover.de