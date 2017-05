28.5.2017 Fahrrad-Sternfahrt nach Hannover

Burgwedel : Domfront Platz |

2017 findet der Stadtradel-Wettbewerb bundesweit zum 10. Mal statt.

In der Region Hannover können Mannschaften und Soloradler vom 28.5. bis zum 17.6. Kilometer sammeln und für mehr Radfahren und besseres Klima werben. Zum Auftakt am Sonntag, 28.5., wurde eine Sternfahrt aus allen Regions­kom­mu­nen zum Opernplatz in Hannover organisiert. Die Burgwedeler Radler starten um 10:4o Uhr vom Rathaus-Platz in Groß­burg­wedel. Durch die Isernhägener Feldmark wird in lockerem Tempo zum Parkplatz des A2-Centers in Altwarmbüchen geradelt. Dort trifft man sich mit den Fahrern aus Burgdorf, Uetze und Isernhagen. Mit Polizeibegleitung geht es ab 11:40 Richtung Innenstadt zum Cityring und dann gemeinsam mit den Radlern aus den anderen Regionsgemeinden über die Raschplatz-Hochstraße zum Georgs­platz vor dem Opernhaus. Die Ankunft ist um 12:40 geplant.



Nach einem Besuch der Erlebnisausstellung Stadt, Mensch & Fahrrad fahren die Burgwedeler Teilnehmer entlang von Leine und Grünem Ring zurück nach Groß­burgwedel.



Die Strecke ist insgesamt ca 60 km lang, die Rückkehr ist für 17.oo Uhr geplant. Jeder Teilnehmer erhält eine Landkarte mit Fahrtroute. Für Verpflegung sorgt jeder selber. Auch Fahrer mit E-Bikes können teilnehmen, ebenso Radler, die keine ADFC-Mitglieder sind. Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Gefahr.



Weitere Informationen bei Steffen Timmann 0175 23 21 349 oder s.timmann@adfc-hannover.de .