25.6.2017 - ADFC Fahrradtour zur Leinemündung

Burgwedel : Rathausplatz Burgwedel |

Die Sonntagstour des ADFC Burgwedel führt im Juni zur Mündung der Leine in die Aller. Start ist am 25.6. um 10.oo Uhr auf dem Rathausplatz in Großburgwedel.

Die Route führt zunächst über Bissendorf und Elze nach Schwarmstedt.

An der Hademstorfer Schleuse wird die Aller überquert. Über Jeversen und Fuhrberg kehren die Radler nach knapp 75 km gegen 17 Uhr zurück nach Großburgwedel.

Es wird in moderatem Tempo von ca 15 km/h gefahren.

Eine Landkarte mit Fahrtroute wird gestellt. Picknick-Verpflegung muss jeder selbst mitbringen. Zum Teil wird auf unbefestigten Waldwegen gefahren. Auch Fahrer mit Pedelecs und E-Bikes können teilnehmen, ebenso Radler, die keine ADFC Mitglieder sind. Sie zahlen einen Spende von 2.- €. Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Gefahr.

Weitere Informationen im Netz auf der Seite www.adfc-burgwedel.de/?page_id=89

oder bei Steffen Timmann, 0175 2321 349.

