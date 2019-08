24.8.2019, 14.oo – Pendlertour in den Nordwesten Hannovers

Etwa 12 Tonnen CO2 verursacht jeder Bundesbürger pro Jahr, aber nur 2-3 Tonnen CO2 pro Bürger und Jahr kann unsere Umwelt verkraften. Viel CO2 entsteht bei der täglichen Autofahrt zur Arbeit, abgesehen davon, dass sich der Stress und die körperliche Inaktivität beim Autofahren negativ auf die Gesundheit auswirken.

Der ADFC Burgwedel möchte Ihnen umweltfreundlichere und gesündere Alternativen in Form von Pendlerrouten für Fahrradfahrer vorstellen. Nach dem Auftakt im Mai stehen nun zwei Fahrradrouten von Burgwedel in den Nordwesten Hannovers (Vahrenwald und Herrenhausen) auf dem Programm.

Treffpunkt: Domfront- (Rathaus-) Platz in Großburgwedel am

Samstag, den 24.08.2019 um 14 Uhr, Strecke etwa 45 km,

moderates Tempo von 15-18 km/h, Rückkehr bis spätestens 18 Uhr.

E-Bike-Fahrer sind willkommen und gerne auch Radler, die keine ADFC-Mitglieder sind. Von Nichtmitgliedern wird eine Spende von 2.- € erbeten.

Kontakt: Robert Lindner, Tel.: 0151/57271220, E-Mail: RJLindner [at] t-online [dot] de.