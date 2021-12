Buchholz hat jetzt einen Seniorenbeirat

Die Würfel sind gefallen bzw. die Wahl ist getroffen und die Stimmen sind gezählt.

Gegen Isolierung und Benachteiligung im Alter

Montag, 15.11.2021. Die Menschen über 60 Jahre aus der Stadt Buchholz in der Nordheide haben den ersten Seniorenbeirat gewählt.Das neue Gremium soll die aktive Teilnahme der älteren Einwohnerinnen und Einwohner am gesellschaftlichen, kulturellen, politischen und sportlichen Leben stärken und fördern. Der Gefahr der Isolierung und Benachteiligung im Alter soll damit entgegengewirkt werden.Insgesamt haben sich 58 Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl gestellt, sieben von ihnen finden jetzt Platz im Seniorenbeirat. Die Ehrenamtlichen sollen den Rat und die Verwaltung der Stadt unterstützen, um in Zukunft verstärkt die Interessen und Wünsche der Generation 60+ zu berücksichtigen.Die älteren Bürger der Stadt wünschen ihrer Vertretung viel Erfolg bei der Arbeit. Wir freuen uns auf gute, sichtbare Ergebnisse!