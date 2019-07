Museumsprojekt für Schüler: Der Verein der Freunde und Förderer der Erich Kästner Realschule e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Brühl : Erich Kästner Realschule |

Der Schulförderverein der Erich Kästner Realschule erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für die Schüler der Realschule eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Der Verein unterstützt mit seinem Projekt „MuseumMAXimal“ alle Schüler und insbesondere die Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, in ihrer individuellen Bildung und Entwicklung. „Die Unterstützung des Fördervereins und des Projektes trägt nicht nur zur kreativen Förderung der Kinder bei, sondern schafft darüber hinaus Chancengleichheit im Schulalltag“, sagte Michael Bach, Botschafter der Town & Country Stiftung.

Unter dem Titel „MuseumMAXimal" haben der Förderverein und die zugehörige Realschule ein kreatives Museumsprojekt ins Leben gerufen. In Kooperation mit dem Max Ernst Museum Brühl werden Führungen und Kunstworkshops für die Schüler organisiert. Ziel ist es, die handwerklichen, kreativen und sozialen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen zu fördern. Außerdem ermöglicht das Projekt den vielen Schülern mit Migrationshintergrund, die die Realschule besuchen, einen einfachen Zugang zu moderner Kunst und dem Bildungspotential eines Museums. Die Workshops im Atelier des Max Ernst Museums finden regelmäßig für die Jahrgangstufen 5, 8 und 10 statt. Die Schüler können sich hier selbst an Kunsttechniken wie der Frottage, plastischen Verfahren und Drucktechniken erproben. In Führungen erlernen sie Grundlagen von Kunstgeschichte und Bildanalyse.„Besonders wichtig ist es uns, dass die Schüler ihre eigenen Ideen kreativ umsetzen können und einen selbstverständlichen Umgang mit Museen, Kunst- und Kultureinrichtungen erfahren. Außerdem bietet das Projekt eine spannende Abwechslung zum normalen Schulalltag", betonte Agnes Fuchs, Kunstlehrerin der Erich Kästner Realschule. Die Förderung soll den finanziellen Eigenanteil minimieren, den die Eltern zur Teilnahme der Kinder an diesem Projekt beitragen müssen.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de