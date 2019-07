Unterstützung proaktiver Jugendförderung: Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Bruchhausen wird mit 1.000 Euro durch die „Town & Country Stiftung gefördert

Bruchhausen-Vilsen : Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Bruchhausen |

Die Kirchgemeinde Bruchhausen erhielt für ihr bemerkenswertes Engagement für Jugendliche mit unterschiedlichen sozialen Voraussetzungen eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der „Town & Country Stiftung“. Getreu dem Motto „Jugendliche stark machen“ zielt die Jugendarbeit der Gemeinde darauf ab, die individuelle Entwicklung der Heranwachsenden zu fördern und ihre Sozialkompetenzen zu stärken.

„In unseren Jugendgruppen sind Heranwachsende aus allen Schulformen und mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen beteiligt. Durch diese Mischung entstehen Freundschaften über alle sozialen Grenzen hinweg. Jugendliche gewinnen Selbstvertrauen und entdecken ganz neue Fähigkeiten in sich", betonte Pastor Florian von Issendorff. Seit 2014 bietet die Gemeinde zusammen mit der Kirchengemeinde Vilsen unterschiedlichste Freizeitangebote für Jugendliche ab 14 Jahren an. In verschiedenen Jugendgruppen wird den Heranwachsenden, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten, Raum für persönliche Entwicklung, Engagement und die Herausbildung sozialer Beziehungen geboten. Außerdem steht den Kids in den Räumlichkeiten der Gemeinde eine ganze Etage zur Verfügung, welche ihnen als Treffpunkt dient, um sich auszutauschen, eigene Ideen zu entwickeln und Projekte umzusetzen. Die Jugendlichen sollen so langfristig gestärkt werden, denn sie werden befähigt selbst aktiv zu werden und auch mal die anderen Mitglieder der Gruppe anzuleiten.Die Förderung der Town & Country Stiftung soll es ermöglichen, dass noch ein weiteres offenes Jugendangebot ins Leben gerufen wird. „Die Unterstützung der Jugendarbeit der Gemeinde verhilft den Jugendlichen zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung und trägt zu ihrer persönlichen positiven Entwicklung bei", sagte Waldemar Truderung, Botschafter der Town & Country Stiftung.