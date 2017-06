EUROPA HAUS MIT HERZ - Bremer Aktion für Kinder heute auf dem Marktplatz möglich?

In meinen Warenkorb wollte ich heute auch meine Anfrage von gestern an die CDU Deutschlands legen - und vielleicht schon darauf die Antwort aus Berlin: Kann Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel beim Gipfeltreffen in Hamburg die Übergabe der "Barron-Trump-BAKI" (s. GOOGLE) ermöglichen? - Und auch heute wollte ich den um 06:24:29 Uhr erhaltenen Vorschlag von Herrn Martin Schulz zeigen und unterstützen mit der These "EUROPA HAUS MIT HERZ" (s. GOOGLE) im Bremer Warenkorb zur globalen Reformation.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)