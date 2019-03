Antarctica in Bremen - eine Reise wert - bis 28.4.2019

Eine sehr interessante Ausstellung mit unvorstellbaren tollen Filmen - einfach sehenswert.(Die Bilder sind aus den Filmen aufgenommen und geben leider nur wenig von der Fazination wieder). Auch für Kinder interessant....(bis 5 Jahre freier Eintritt)Und man kommt schnell hin:Von Hannover günstig mit dem Nds.Ticket.Das Überseemuseum ist direkt am Bahnhof in Bremen. Antarctica Aber man kann natürlich auch noch weitere Aktionen planen: Im Universum ist die Sonderausstellung “BIKE IT”. Bike it Bei schönem Wetter: kann man auch das Rad mitnehmen oder sich direkt am Bahnhof ein Rad leihen (auch Pedelecs) und das Blockland kennenlernen.