Tag der Kinder 2019 *) in Bremen: "Kinderstuhl zukünftig auch im Rathaus?"

*) 1. Juni 2019

Ein freundlicher Bremenbesucher aus den Niederlanden begrüßte den Vorschlag, Kindern ein ständiges Rederecht im Parlament und darüber hinaus sogar auch - wie in seiner Heimat schon - in anderen in Häusern mit Verantwortlichen, die ja für alle Menschen da sind, einzuräumen.

Sollte es - so frage ich jetzt - nicht auch im Bremer Rathaus zukünftig einen "Kinderstuhl" geben dürfen?

Wieder beim Läuten der Glocken um fünf Minuten vor 12 Uhr erreichte ich den Bremer Marktplatz, heute, am Tag der Kinder 2019, mit der Idee Nr. 94 aus der "Bremer Schatztruhe" für alle Kinder der Erde; das kleine Foto, auf dem man die "Schatztruhe" in den Händen des Parlamentspräsidenten der Freien Hansestadt Bremen am 13. Februar 2007, Herrn Christian Weber, erkennen kann, hatte ich mitgenommen zur heutigen Bremer Aktion für Kinder mit dem roten Kinderstuhl, den ich vor das Haus der Bürgerschaft stellte, um hier bis 12.30 Uhr Fragen zu meinem Vorschlag "Kinderstuhl ins PARLAMENT!" anschaulich zu beantworten - auch die vermutlich kleinste Europa-BAKI der Welt, die BAKI-Auszeichnung "Schulschiff DEUTSCHLAND MIT HERZ" und den "Bremer Schulkopf mit ZUKUNFTSAUGEN" und "Europa-Vorsatz 2017" (EUVOR).Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)