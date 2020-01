Mein "Rückblick" - heute *) noch einmal - ins Bremer Rathaus am 1. Januar 2020

"Beim Neujahrsempfang im Rathaus

zeigte sich Bürgermeister Andreas Bovenschulte bürgernah"

Ja, das habe auch ich als betagter Bürger erfahren dürfen und deshalb erinnere ich heute noch einmal herzlich gern daran:Am 1. Januar 2020 war das Rathaus in Bremen noch immer "platznotgedrungen" der gemeinsame "Arbeitsraum" für Parlament und Regierung - und deshalb freute ich mich besonders über die Möglichkeit, als Bürger noch einmal hier an meinen Vorschlag "Platz für Kinder" für alle Verantwortlichen auf der Erde mit einer "Bremer Aktion für Kinder" (BAKI) erinnern zu dürfen wie am 28. September 2011 mit dem roten Kinderstuhl im Haus der Bürgerschaft in Bremen dank Frau Senatorin Anja Stahmann; am Neujahrstag 2020 zog und trug ich einen kleinen Puppenwagen zum Bremer Rathaus und im Rathaus "direktemang" zum Bürgermeister und Präsidenten des Senats der Freien Hansestadt Bremen, Herrn Dr. Andreas Bovenschulte, mit der BAKI-Bitte "Kinderstuhl ins PARLAMENT" und meiner Bitte um ein Foto mit der Bremer Schultaube; zudem durfte ich Informationen für die Bremer Regierung zu meiner heutigen "Bremer Aktion für Kinder" (BAKI) übergeben. Danke!Als historisch bedeutsamen Zufall erlebte ich an diesem Neujahrstag im Rathaus der Freien Hansestadt Bremen das unverhoffte Wiedersehen nach fast 10 Jahren (!) des ehemaligen Lehrers Martin Korol, der gemeinsam mit seinen Kindern ebenfalls eine Bitte dem Bremer Regierungschef übergeben hatte: Martin Korol verdanke ich die mich bis heute bestärkende Unterstützung des BAKI-Projektes zur Weltausstellung 2010 in China mit der UN-Friedenstaube des Künstlers Richard Hillinger am 18. Juni 2010 durch die freundliche Einladung zu der SPD-Veranstaltung im Bürgerzentrum Vahr in Bremen, dem Tag nach dem "1. Bremer Gipfeltreffen" (s. GOOGLE - auch: "Dr. Martin Korol und die Bremer Friedenstaube, die jetzt in China ist...").Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993BREMER AKTION FÜR KINDER (BAKI) seit 1986 **)**) s. dazu auch: https://www.buendnis-toleranz.de/node/166726