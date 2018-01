Herr Bundesminister Gabriel freut sich über die BAKI-Auszeichnung!

Zusatz: Die erste Kopie des freundlichen Dankschreibens aus Berlin schicke ich gleich "meinem" Bürgermeister zu und die zweite Kopie ins Pressehaus Bremen.

sehr geehrte Damen und Herren,am 7. Januar 2018 habe ich vom "Bremer Platz der Schule" aus - mit einer "BAKI-Auszeichnung" - Herrn Bundesminister Gabriel gedankt für die mich ermutigende Unterstützung aus seinem Haus der - ja "klitzekleinen" - Initiative, die vor 32 Jahren in der Schule begann als "Bremer Aktion für Kinder" (BAKI) in der Absicht, die Verantwortlichen in unserem Land und darüber hinaus weltweit mit der "klitzekleinen" Batteriesammelkiste (BAKI) zu unterstützen in ihren Bemühungen zum Schutz und Erhalt unserer schönen Welt; und so lange es mir möglich ist, möchte ich auch als Lehrer im Ruhestand in unserem Land und darüber hinaus weltweit dafür werben, die "Europa-BAKI mit Herz" (s. GOOGLE) zu basteln und zu bedienen:Ich freue mich sehr über das Antwortschreiben aus Berlin: Es ermutigt mich.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Unterstützer von GEMEINSAM IN BREMEN, GEMEINSAM IN EUROPA und GEMEINSAM AUF UNSEREM SCHULSCHIFF ERDE MIT HERZ!