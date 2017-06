EUROPA-BAKI zum 1. Juni 2017 (Internationaler Weltkindertag 2017)

EUROPA-BAKI 2017 zum 1. Juni 2017

"ein Herz für alle Kinder der Erde"

"Europa Haus mit Herz"

in den EUROPAPUNKTBREMEN getragen werden anlässlich der ESDW 2017 und der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit 2017 in einer Bremer Aktion für Kinder (BAKI).Beim Mittagsgeläut der Glocken vom Bremer Dom möchte ich heute die "EUROPA-BAKI zum 1. Juni 2017" in meinem "Bremer Warenkorb" Kindern so erklären: Alle Verantwortlichen überall auf der Erde setzen sich dafür ein, dass alle Kinder auf unserer Erde leben dürfen; alle Verantwortlichen überall auf der Erde haben - wie man so sagt - "ein Herz für alle Kinder der Erde"; heute, am ersten Weltkindertag im Reformationsjahr 2017, schenke ich deshalb einfach allen Verantwortlichen auf unserer Erde das Herz der Batteriesammelkiste aus der Bremer Schule; und Kindern sage ich heute:Googelt doch einfach malund auch- dann versteht ihr, warum ich heute die "EUROPA-BAKI 2017 zum 1. Juni 2017" in den EUROPAPUNKTBREMEN tragen möchte. Und noch etwas: Für mich sind alle Verantwortlichen auf unserer Erde die "Kapitäne auf unserem Schulschiff ERDE".Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Akton für Kinder (BAKI) seit 1986