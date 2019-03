Bitte um ein Foto mit einer Europa-BAKI zum "Tag der Kinder" in Bremen - heute an die Bremische Bürgerschaft und den Bremer Senat:

"Europa-BAKI" Werbeträger für die

Bremer Bildungsidee von einem "Schulgeist mit Herz";

BAKI-SCHULE *)



seit 1986 ist die in der Bremer Schule Osterholz erfundeneam 12. September 1997 durfte ich Herrn Bundespräsidenten Roman Herzog in Berlin mit der ihm zugedachten und von einem Bremer Schüler öffentlich überreichten Europa-BAKI fotografieren; die Bremer Tageszeitung veröffentlichte mein Foto.Als Unterstützer der Kampagne "In Bremen leben - Europa wählen" bitte ich Sie um Ihr Foto mit einer Europa-BAKI nach Ihrer Wahl aus dem "Bremer Warenkorb 2019", der gefüllt ist mit Bremer Schulkisten - auch mit einer Europa-BAKI aus China, der Europa-BAKI für Barron Trump, der Europa-BAKI für Baku, für Max, für Sasha, für Malia, für Prinz George, für Greta Thunberg; ich würde mich besonders darüber freuen, wenn ich auch GRÜNHOLD mit der Greta-Thunberg-Europa-BAKI auf dem Marktplatz beim Roland fotografieren könnte.Ihre Fotos mit der Europa-BAKI Ihrer Wahl könnten am "13. Freitag" veröffentlicht werden.Mit freundlichen GrüßenErich K.H. Kalkus*) BAKI (Bremer Aktion für Kinder) seit 1986 zum Erhalt derSCHULE, die unsere Welt zur Zukunft braucht