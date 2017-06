BAKI-Brief *) heute im "Bremer Warenkorb 2017" auf dem Bremer Marktplatz

1 OSLI = 1750 (s. GOOGLE)

Kinderidee aus der Bremer Schule

Beate Walter-Rosenheimer, MdBKinderkommissionDeutscher BundestagPlatz der Republik 111011 BerlinZusatz:Heute um 15:29:07 Uhr habe ich an die CDU Deutschlands geschrieben: "Herrn US-Präsident Donald Trump soll in Hamburg die 'Barron-Trump-BAKI' (s. GOOGLE) übergeben werden - möglicherweise durch Schulkinder dank Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel; die Bremer Schulkiste für den 10-jährigen Sohn des US-Präsidenten wird z.Z. im "Bremer Warenkorb 2017" auf dem Bremer Marktplatz öffentlich gezeigt während der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit 2017."Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 *)Unterstützer von BREMEN-TUT-WAS! und GEMEINSAM IN BREMEN*) s. dazu: http://www.buendnis-toleranz.de/node/166726