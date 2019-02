BAKI *) ab 10. Mai 2006 **) auf der Allee der UN-Ziele in Bremen

*) Bremer Aktion für Kinder seit 1986 (Tschernobyl) aus der Schule

**) Eröffnung der Aktionstage "UN-Millenniumsziele" mit UN-Sonderbeauftragter Eveline Herfkens und Bürgerschaftspräsident Christian Weber auf dem Marktplatz "am Kreuz beim Roland"

Zur zweiten Bremer Nachhaltigkeitskonferenz am 4. März 2019 schlage ich vor:

In Bremen soll es - wie schon die "Europaallee" - auch die "Allee der UN-Ziele" geben: der Hilde-Adolf-Park(streifen) vor dem Europahafen - auch in Erinnerung an Herrn Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber! - soll "Bremer Allee der UN-Ziele" genannt werden!

Als Bremer Bürger freue ich mich heute immer noch darüber sehr, staatliche Bemühungen zur Völkerverständigung unterstützen zu dürfen wie schon als Lehrer dienstlich in der Bremer Schule - auch mit der Europa-BAKI-Idee; 1991 begann ich von der "BAKI-Brücke Bremen-Danzig" zu träumen, als ich damals der Anregung meines Dienstherrn zum "Schülerkontakt mit einer Schule aus Danzig" folgen durfte, und seit der "Einbindung" Bremens am 10. Mai 2008 in die Allee der UN-Ziele veranschauliche ich - schon Kindern verständlich - den gemeinsamen Weg der Menschheit in die Zukunft mit "Häusern mit Herz" (s. Foto "Allee der UN-Ziele" von Herrn Klaus Fütterer aus Barth/Ostsee).Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 ***)***) https://www.buendnis-toleranz.de/node/166726