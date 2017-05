"Schulgesicht 2017" - auf dieses lustige "Logo" kam ich dank der "Bremer Museumszeit" *)

Ich "erweiterte" einfach die Logo-Reihe und fotografierte sie:"Punkt, Punkt, Komma, Strich - fertig ist das Schulgesicht." - Seit 1985 kann man das Schulgesicht in der Bremer Schulfahne, seit 1986 an der Bremer Schulkiste BAKI als ein Smiley erkennen. Ich habe das Bremer Schulgesicht einfach in die Europa-Sterne gedacht und zum "Schulgesicht 2017" erklärt; und der BAKI-Kopf, der schon seit langer Zeit ohne Hals und Bauch unter der goßen Uhr in meinem Arbeitszimmer darauf gewartet hat, dass endlich auch ihm ermöglicht wird, sein Licht leuchten zu lassen, soll auf einem neuen Hals und einem neuen Bauch die Lange Nacht der Museen im Reformationsjahr 2017 erhellen.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986