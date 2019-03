Schulgeist - CD kann sein "Wirken" z.B. in Bremen veranschaulichen

Gern danke ich heute für die freundliche Annahme meines Geburtstagsgeschenkes zum "Welttag des Schulgeistes 2018" aus Bremen noch einmal herzlich als - wie man so sagt - "ein kleiner Bürger", dem es möglich und erlaubt ist in unserem Land der Ideen, Ideen sogar - wie man so sagt - "Hochstehenden" zukommen zu lassen. (Die Idee "5. Bremer Stadtmusikant ist eine Friedenstaube" aus der Bremer Schule schenke ich auch der UNO.)

Die "Schulgeist-CD" (s. Abbildung) veranschaulicht - schon für Kinder verständlich - das mögliche Wirken eines - wie man so sagt - "freundlichen Geistes" in jedem Haus überall auf der Erde wie z.B. in Bremen; und. jedes "Haus mit Herz" - so behaupte ich einfach - ist "eine Schule, die unsere Welt zur Zukunft braucht" - s. GOOGLE: "Initiative HAUS MIT HERZ":Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)