Anzeige

Mit der Familie zum Eifelsteig

Der Eifelsteig ist wahrscheinlich einer der abwechslungsreichsten Wanderwege Deutschlands. Die Vielfalt von Landschaften und Eindrücken ist bemerkenswert. Ein echter Premium-Wandergenuss.



Der Eifelsteig präsentiert: Die alte Kaiserstadt Aachen. Eine Moorlandschaft im Hohen Venn. Die mittelalterliche Stadt Monschau. Spektakuläre Seenlandschaften am Rursee und am Urftsee. Endlose Wälder, eine alte Klosteranlage in Steinfeld (mit tollem Klosterbier) und eine römische Wasserleitung in Nettersheim. Den Wasserfall von Dohm, enge Schluchten und weite Felder. Die vulkanischen Seen bei Daun (man nennt sie "die Augen der Eifel"). Die beiden verfeindeten Burgen in Manderscheid, viele Berggipfel, mineralische Quellen und alte Mühlen, Getränke aus Gerolstein (ohne Alkohol) und Bitburg (mit Alkohol). Die Genovevahöhlen und schließlich die alte römische Stadt Trier mit Porta Nigra und Kaiserthermen. Wahnsinn, eine unglaubliche Vielfalt auf den 313 Kilometern des Eifelsteigs. Großartig!

Gefällt mir