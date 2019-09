Anzeige

Meine Reise auf der Alten Salzstraße

Rund 100 km führt die Alte Salzstraße von der über 1000-jährigen Salzstadt Lüneburg, der malerischen Schifferstadt Herzogtum Lauenburg an der Elbe, der Till Eulenspiegelstadt Mölln zur Hansestadt Lübeck, dem Tor zur Ostsee. Was für uns heute ein Cent-Artikel ist, war im Mittelalter von allerhöchster Bedeutung und großem Wert: nicht umsonst wurde das kostbare Mineral Salz auch das „Weiße Gold“ genannt.



Der Handel mit Salz war im Mittelalter mit Macht und Reichtum verbunden. Was für die heutige Wirtschaft Erdöl und Erdgas sind, war vor 1.000 Jahren das Salz. Heute durchziehen Erdöl- und Erdgasleitungen ganz Europa, früher waren die Salztransportwege die Lebensadern der Wirtschaft. Und so brachten es die Lübecker Handelskaufleute vom wichtigsten Salzvorkommen Nordeuropas in Lüneburg auf der „Alten Salzstraße“ nach Lübeck.

