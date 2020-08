Mein "Schnappschuss vom Lieblingssdenkmal" zur Foto-Aktion 2020 *)

Ich freue mich: heute habe ich folgende Mitteilung erhalten:

Am 13. September 2020 möchte ich auf den Job-Günter-Klink-Platz im größten Denkmal Bremens den "Bremer Friedensturm" (s. GOOGLE) denken mit dem Wunsch: "PLATZ DER SCHULE, die unsere Welt zur Zukunft braucht!"

"Liebe/-er Schnappschuss-Teilnehmer/-in,Sie haben erfolgreich an der Foto-Aktion-2020 teilgenommen!Sie werden von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz informiert, sollte Ihr Foto als Gewinnerbild ausgezeichnet werden und in der Monumente, dem Magazin für Denkmalkultur in Deutschland, abgedruckt werden (Erscheinungsdatum: November 2020).Und mit etwas Glück, finden Sie Ihr Bild auf den Social-Media-Kanälen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz - seien Sie gespannt!Erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von der Foto-Aktion und dem digitalen Tag des offenen Denkmals, liken und teilen Sie Beiträge in den sozialen Netzwerken und vor allem: entdecken Sie den digitalen Tag des offenen Denkmals am 13. September. Wir wünschen viel Freude dabei!Ihr Tag des offenen Denkmals-Teamder Deutschen Stiftung Denkmalschutz"Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.