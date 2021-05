Bremen : Marktplatz |

Neu erschienen ist das Buch der in Bremen lebenden Kunstwissenschaftlerin Barbara Alms "Die gleissenden Gipfel - Malerei zwischen Mythos und Moderne"

im Kölner http://wienand-verlag.de "Eine höchst erstaunliche und originelle Kulturgeschichte. Fast 200 in den Text integrierte Abbildungen. "Die Bilder konfrontieren uns damit, was wir mit der Klimaentwicklung, dem Untergang der Gletscher und dem Abschmelzen der weißen Höhen verlieren", schreibt Johannes Feest auf Twitter., die immer neu die gleißenden Gipfel zum Gegenstand machen. Seit der Aufklärung sind sie die Begierde von Bergsteigern, Wissenschaftlern, Künstlerinnen und Künstlern sowie Strömen von Reisenden. Doch ihr Bild hat sich im Wandel der Zeiten zwischen mythischer Erzählung, romantischer Sehnsucht und moderner Vorstellung fundamental geändert. Im Fokus stehen, lebendig und kontrovers, Künstler und Denker wie Rousseau, Goethe, C. D. Friedrich, Turner, Humboldt, Nietzsche, Hodler, Kandinsky, Kirchner, Richter, Tuymans, Doig und viele andereText und Bild verflechten sich. Das Buch ist gut lesbar, weil die Information stets einzelnen Bildern zugeordnet ist. Man kann das Buch an jeder Stelle aufschlagen und sich in die Auseinandersetzung mit den großen Menschheitsthemen hineinziehen lassen.Hier der Link zur Bestellung: