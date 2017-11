BAKI-Auszeichnung für Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks

*) Auszug aus der BAKI-Information zum 1. Mai 2000:

MENSCHLICHKEIT VERMEHREN - JETZT!

BÜNDNIS GEGEN MOBBING

"Den Regenwald nicht vernichten

und die Menschlichkeit auch nicht!"

Im Sinne der Agenda 21 steht die Bremer Aktion für Kinder

am 1. Mai 2000 und lädt ein zur Teilnahme an der 3. Umwelt-Olympiade, die am 17. Juni 2000 in unserem Land eröffnet werden soll mit der Enthüllung des Wahrzeichens für Kinder zur EXPO 2000: Das Haus mit Herz.

Die Klimakonferenz 2017 in unserem Land der Ideen ist

ein "Zeichen der Vereinigung auf der Allee der UN-Ziele."

Sehr verehrte Frau Bundesumweltministerin,I h r e Klimakonferenz 2017 ist ein bleibender Impuls zur globalen Reformation dank eines guten Geistes, den unsere Welt zur Zukunft braucht: eine schon Kindern verständliche Antwort auf die "EXPO-2000-Frage". Am 2. Dezember 2017 soll in einer Bremer Aktion für Kinder öffentlich erklärt werden:Dafür soll Ihnen, sehr verehrte Frau Bundesumweltministerin, herzlich gedankt werden mit der anliegenden BAKI-Auszeichnung "Schulschiff ERDE mit Herz" und dem EUVOR 2017.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 **)Unterstützer von BREMEN TUT WAS!, EUROPA TUT WAS!, ALLE WELT TUT WAS! GEMEINSAM IN BREMEN, GEMEINSAM IN EUROPA und GEMEINSAM AUF UNSEREM SCHULSCHIFF ERDE**) s. dazu auch GOOGLE: "Bremer Zeitspende EUROPA-BAKI seit 1986" und/oder http://www.buendnis-toleranz.de/node/166726