RETTUNGSAKTION PLANET ERDE - gemeinsam auf der ALLEE DER UN-ZIELE

"MACHT MOBBING KRIEG?"

und an die weltweiten Bemühungen angesichts der gewaltig zunehmenden sozialen Ausgrenzung von Menschen - aus welchem Grund auch immer - mit dem Denkmodell "Bremer Friedensturm", der aus sieben Holzkisten und einem Haus mit Herz besteht. An den "Bremer Friedensturm" habe ich heute den "Europa-Vorsatz 2017" und den Vorschlag "Denk mal!... eine Anti-Mobbing-Aktion" für den DEUTSCHEN ENGAGEMENTPREIS 2017 befestigt (s. dazu: http://www.schule-im-taubertal.de/smv/wir-machen-w... ) in der Hoffnung, meine Bremer Aktion für Kinder heute - am Internationalen Friedenstag 2017 - werde dank der Einrichtung http://www.weser-kurier.de/start/livecam-bremen-ma... wohlwollend gesehen wie das Zeichen der Hoffnung in diesen Tagen: das "Herz von Europa".Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986Unterstützer von BREMEN TUT WAS! und EUROPA TUT WAS! und ALLE WELT TUT WAS!