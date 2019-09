Pressehaus Bremen, 10. September 2019: "Über Grundschullehrer"

DANKE!

Ich danke für die professionelle Unterstützung der Kampagne zum Erhalt der Schule, die unsere Welt zur Zukunft braucht, herzlich.



Für mich ist die These "Die Besten der Besten gehören an die Grundschulen, auch in Bremen!" heute auf der Titelseite "meiner" Tageszeitung wie der Beginn der "Kampagne zum Erhalt der Bremer Schule", von der ich träume, seitdem ich in die Bremer Schule gehe - zuerst in die Grundschule an der Lessingstraße; "meinen" ersten Bremer Lehrer, Herrn Bernhard Wessels, liebe ich noch heute.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986