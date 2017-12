OLYKI - eine Schulidee aus unserem Land der Ideen

"Welche Schule braucht die Zukunft unserer Welt?"

"ES GEHT UM die WELT: BAKI - BREMER AKTION FÜR KINDER".

Schon als Lehrer ab 1965 in der Bremer Schule habe ich mir diese Frage, die 35 Jahre später die "EXPO-2000-Frage" werden sollte, pflichtgemäß dienstlich gestellt angesichts der alltäglichen Notwendigkeiten; am 20. Januar 1986 (s. dazu GOOGLE: "Bremen, 20. Januar 1986") beantwortete ich die auch mich sehr bedrückende Frage öffentlich - die Bremer Tageszeitungen berichteten darüber - mit dem Hinweis auf das Wirken eines - wie man so sagt - "guten Geistes" in unseren Schulen, den ich einfach - weil so meinen Schulkindern verständlich - "Osli" nannte; am 26. April 1986 geschah das Unglück in Tschernobyl und stellte alle Menschen auf der Erde abermals vor die Frage nach der Zukunft unserer Welt, und der gemeinsame Schutz der Umwelt wurde bei uns ein weiteres Staatsziel - auch für die Schulen; in der Unteren Rathaushalle in Bremen sollten wenige Tage vor dem UN-Umweltgipfel in Rio de Janeiro Schulen ihre ersten Initiativen zum Umweltschutz der Öffentlichkeit zeigen dürfen in der Zeit vom 7. bis 20. April 1992 unter dem MottoAm 6. April 1992 habe ich als Lehrer gemeinsam mit Herrn Pastor Günter Danger aus Bremen die "Umwelt-Olympiade" (kurz: OLYKI - OlYmpiade für das KInd) ins Leben gerufen.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986Unterstützer von GEMEINSAM IN BRREMEN, GEMEINSAM IN EUROPA und GEMEINSAM AUF UNSEREM SCHULSCHIFF ERDE MIT HERZ