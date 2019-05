NACHDRUCK *) zum 8. Mai 2019: Dokumente zur Geschichte des Bremer Schulgeistes

*) 2001:

"PESTEN UND PLAGEN (MOBBING) IN DER SCHULE - REALITÄTEN DER PÄDAGOGISCHEN WELT - UND WAS LEHRKRÄFTE DAGEGEN TUN KÖNNEN" (2001);

2005:

BAKI (Bremer Aktion für Kinder) zum "Europäischen Jahr der Demokratieerziehung" und



zur Weltdekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

Die Anregung "Europäischer Anti-Mobbing-Tag" aus dem Europäischen Parlament finde ich einfach großartig - und deshalb habe ich Herrn EU-Präsidenten Jean-Claude Juncker als "Stellvertreter" der Inititiative aus dem Europäischen Parlament die Auszeichnung "EUROPA-BAKI-AWARD 2018" (s. GOOGLE) gebastelt und der Bremer Europaabgeordneten Dr. Helga Trüpel übergeben dürfen zur Mitnahme nach Brüssel. Danke!



Meine beiden Veröffentlichungen möchte ich zur Begründung meiner öffentlichen Bitte um Unterstützung der Initiative "EUROPÄISCHER ANTI-MOBBING-TAG" (s. GOOGLE) am 8. Mai 2019 mitnehmen zur Bremer Aktion für Kinder im ATLANTIC Grand Hotel Bremen und auf dem Gröpelinger Bibliotheksplatz zur möglichen Veranschaulichung eines - wie man so sagt - "guten Geistes", der nicht nur in einer Bremer Schule, sondern in jedem Haus "herrschen" kann.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 **)**) s. dazu: https://www.buendnis-toleranz.de/node/166726