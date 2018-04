Lustige "Bremer Rettungsrakete" erhält "Anschub" durch "Bremer Osterei-Idee 2018"

Das symbolische Ei enthält das Schreiben aus dem Haus der Bremischen Bürgerschaft vom 23. Februar 2018 an Herrn Klaus-Dieter May in Berlin, das am 27. Februar 2018 über das Bremer Rathaus Herrn Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier zugetragen werden konnte.

Es lag mir herzlich nahe, durch das "Osterei 2018 mit Herz" aus dem Parlament der Freien Hansestadt Bremen der "Bremer Rettungsrakete 2018" einen weiteren Anschub zu geben - unverzüglich vom Bremer Marktplatz aus - noch am 31. März 2018! - Am 3. April 2018 fand ich in "meiner" Bremer Tageszeitung den Leserbrief "Feiertag des Friedens" wie ein Osterei - mit großer Freude, und am 4. April 2018 fand ich in meinem Postfach die CHARTA-DER-VIELFALT-Information zur Veranstaltung "CHALLENGE.Lab Bremen" mit dem Hinweis "Vielfalt ist für uns eine Herzensangelegenheit." - Nach dem Abflug der lustigen Rettungsrakete aus dem "Bremer Warenkob auf dem Bremer Schultisch 2018" sammle ich "Anschubideen" auf einfache Weise und gebe sie - so gut ich kann - weiter.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 *)*) s. dazu: https://www.buendnis-toleranz.de/node/166726