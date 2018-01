Lustige Bremer Rettungsrakete 2018 "umkreist" jetzt unsere Erde, das "Schulschiff mit Herz"

Allee der UN-Ziele

"Rettungsrakete vom Schultisch auf der Allee der UN-Ziele"

"Ideen, die unsere Welt zur Zukunft braucht"

"Gemeinsam auf unserem Schulschiff Erde in die Zukunft!"

sehr geehrte Damen und Herren,am letzten Tag des Jahres 2017 erinnerte ich mich daran, dass ich als Besucher der Weltausstellung in Hannover einen Wunsch für die Zukunft aufschreiben und abgeben durfte, der mit vielen anderen Wünschen in einem Nachrichtensatelliten nach der EXPO 2000 fortan unsere Erde zu umkreisen sollte......am ersten Tag des neuen Jahres - 17 Jahre nach dem "Hochflug" meines Wunsches für die Zukunft unserer Welt - schickte ich - in Gedanken - die "lustige Bremer Rettungsrakete 2018" in die Zukunft, und zwar vom (symbolischen) Schultisch auf dem Bremer Marktplatz aus, auf dem am 10. Mai 2006 ja tatsächlich die (symbolische)eröffnet wurde, die alle Orte auf der Erde - über alle Grenzen hinweg - verbindet dank der weltweit unzählig vielen Verantwortlichen, die sich für den Erhalt der UN-Ziele unermüdlich einsetzen. Und in dieser lustigen- so behaupte ich ganz einfach - haben a l l ePlatz, sogar meine "Rettungsraketenidee", mit der ich einladen möchte zum Mitmachen unter dem MottoErich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)