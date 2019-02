Kinderidee zum 5. Freitag *): "Bremer Sehkatze" zum Umweltschutz und Schulmünzen für den "Bremer Warenkorb"

*) 1. Februar 2019

Mit dem BAKI-Kopf könnte m.E. weltweit - auch auf der "Bremer Schulmünze" - für die Idee "Zukunftsgemeinschaft Wirtschaft - Schule" (s. GOOGLE) aus der Bremer Schule geworben werden.

Die Veröffentlichung "Wir möchten wahrgenommen werden" in den Bremer Tageszeitungen mit dem Hinweis auf eine Erfindung mit dem Namen "Seekatze", mit der in einem großen See nach etwas Wertvollem gesucht werden konnte, ohne deshalb den See leerpumpen zu müssen, hat in Bremen zu der lustigen Vorstellung einer "Sehkatze" angeregt, die in den Gewässern weltweit - ohne sie leerzupumpen - Problemabfälle aufspürt; ich habe mir deshalb erlaubt, diese "Kinderidee zum 5. Freitag" unmittelbar in das Haus der ATLAS ELEKTRONIK GmbH zu tragen, in dem mir vor etwa 17 Jahren an einem "Tag der offenen Tür" die Bitte freundlich erfüllt wurde, aus der Stanzerei die "Schulmünze" mit dem BAKI-Kopf zur Werbung für die Umweltschutzidee aus der Bremer Schule zu erhalten.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) *)Unterstützer von "BREMEN TUT WAS, EUROPA TUT WAS; ALLE WELT TUT WAS ZUM ERHALT DER ZUKUNFT UNSERER WELT!"*) s. dazu: https://www.buendnis-toleranz.de/node/166726