Idee zur Europawoche 2017 *): BAKI grüßt alle Kinder auf der Erde herzlich **)

Danke, Frau Staatsrätin Ulrike Hiller, für Ihre freundliche Einladung zum Mitmachen bei der Europawoche im Reformationsjahr 2017!

**) s. GOOGLE: "ein Herz für alle Kinder der Erde"Nach dem Unglück am 26. April 1986 bastelten Kinder der Schule Osterholz die ersten Batteriesammelkisten; die allererste "Bremer Schulkiste", die Ur-BAKI , findet man im Bremer Schulmuseum.Auf die Idee, die Bremer Schulkiste BAKI als "Europa-BAKI" anzusehen, brachte mich der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Herr Dr. Dieter Klink, der auch Vorsitzender der Europa-Union war: Er stellte eine BAKI aus der Bremer Schule in seinem Dienstzimmer auf. 1993 übernahm der Generalsekretär des Europarates die Schirmherrschaft für das Umweltschutzprojekt mit der Bremer Schulkiste.Nach der Eingabe von "Europa-BAKI 2017" gestern fragte mich GOOGLE: "Meintest du: Europa-BAKU 2017?" - Ich finde diesen "GOOGLE-Wink" lustig und möchte ihm mit einer Bremer Aktion für Kinder in der Europawoche 2017 folgen:Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986