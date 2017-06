Heute wehte sogar die Europafahne über dem Bremer Marktplatz, als ich die "EUROPA-BAKI 2017 zum 1. Juni 2017" präsentierte!

In die Bremer Schulkiste für den EuropaPunktBremen hatte ich - zum heutigen Weltkindertag passend - einen lustigen Martin Luther und das Bild "1 OSLI" gelegt für den Fall, dass ein Erwachsener mich gefragt hätte, warum ich diese Aktion hier auf dem Bremer Marktplatz mache.

Ich freute mich sehr über die Beflaggung am Bremer Rathaus am heutigen Tag, und ich bin dankbar über die freundliche Entgegennahme der EUROPA-BAKI.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986Unterstützer von BREMEN-TUT-WAS! und GEMEINSAM IN BREMEN