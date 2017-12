Heute kann man den Bremer Schultisch beim Roland *) nicht weltweit sehen...

...heute erinnere ich noch einmal von meinem Schreibtisch aus wie ein Sprachanfänger vor 27 Jahren über die "LAUS in der Bremer Schule":

Ersatz für den Runden Tisch zur lokalen Agenda 21 aus dem Bremer Rathaus;

"Während fachbezogener Unterricht, Klassenführung, die Funktion einer Schule u.a. Dauereinsatz von Lehrkräften verlangen, wird die LAUS bei in der Schule erkannten Notwendigkeiten berufen, bis diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Eine LAUS wird der Schule nicht angelastet, d.h. die Stundenzuweisung erfolgt nicht aus dem Etat der Schule.Beispiele: Eine LAUS übernimmt die Betreuung ausländischer Kinder, die eine besondere Zuwendung benötigen; für diese Arbeit stellt die Schule einen dafür ausgewiesenen Raum zur Verfügung.Eine LAUS kann weitere Aufgaben für die Schule übernehmen: z.B. Durchführung von Projekten, als Umweltlehrer, als Medienlehrer, als Förderlehrer für benachteiligte Schüler, als Kontaktlehrer in der offenen Schule u.a.m."Diese Forderung nach einer LAUS **) für die Bremer Schule habe ich begründet in der Lehrerfortbildungsveranstaltung des Wissenschaftlichen Institut für Schulpraxis der Freien Hansestadt Bremen "Unterricht in multinationalen Fördergruppen, Vorbereitungskursen und Regelklassen" und dem Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst vorgelegt am 15. Mai 1991.**) Lehrkraft für ausländische Kinder - Lehrkraft mit außerplanmäßigem StatusAls Lehrer dann im Ruhestand habe ich "meinen" Schultisch für Sprachanfänger "einfach" auf den Marktplatz beim Roland gedacht alsund hier auf dem Bremer Marktplatz - genau da, wo am 10. Mai 2006 die symbolische Allee der UN-Ziele eröffnet wurde - kann man jetzt (heute jedoch nicht) weltweit den symbolischen "Bremer Schultisch beim Roland" (s. GOOGLE) sehen.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI)