Gemeinsam mit der Europa-BAKI für die Zukunft unserer Welt werben - auf der Allee der UN-Ziele!

Kampagne "In Bremen leben - Europa wählen":

Mutige Menschenkinder braucht die Zukunft unserer schönen Welt.

Schon viele Politikerinnen und Politiker haben sich - wie mit Bierkrügen - gern mit einer Europa-BAKI fotografieren lassen und so Kinder schon erkennen lassen, dass ihre ja "klitzekleinen" Bemühungen zum Umweltschutz auch "politisch beachtenswert" sind; und darüber freue ich mich immer noch so wie vor vielen, vielen Jahren - als ich noch Lehrer in der Bremer Schule war und Kinder zum Umweltschutz ermutigen durfte:Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 *)*) s. https://www.buendnis-toleranz.de/node/166726