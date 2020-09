Gemeinsam in die Zukunft auf der "Allee der UN-Ziele" *)

*) in Bremen eröffneten am 10. Mai 2006 auf dem Marktplatz die UN-Sonderbeauftragte für die Millenniumziele Eveline Herfkens und der Präsident der Bremischen Bürgerschaft Christian Weber die symbolische "Allee der UN-Ziele", am 17. Juni 2006 Kinder auf dem Marktplatz an der Berliner Freiheit



Heute, an einem FRIDAY FOR FUTURE, erinnere ich an den Bürgervorschlag, Bremen wie schon mit der "Europaallee" mit der "Allee der UN-Ziele" zu bereichern - zur bleibenden Erinnerung: eine "Allee der UN-Ziele" verbindet gleichsam alle Orte auf unserer Erde, die ebenfalls an die Zukunftsziele erinnern, über alle Grenzen hinweg.Heute habe durch GOOGLE-Suche nicht erfahren können, ob es wie in Bremen auch in anderen Orten den Vorschlag "Allee der UN-Ziele" gibt.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.BREMER AKTION FÜR KINDER (BAKI) seit 1986