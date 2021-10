"Es gibt einen Bremer Spirit" *)

Zum 12. Bremer Gipfeltreffen habe ich deshalb vorgeschlagen, die Universität Bremen mit dem Hilde-Adolf-Preis 2021 und der "Friedenstaube für Menschenrechtsbildung" auszuzeichnen.

Die oben stehende These erlaubt, an die Geschichte des Bremer Schulgeistes "Osli" zu erinnern und an die unzähligen Versuche auf unserer Erde, das "Schulwesen" zu veranschaulichen, das unsere Welt zur Zukunft braucht; als Lehrer habe ich mir erlaubt, das "Bremer Schulwesen" - auch für Kinder verständlich - als "herzlich" zu veranschaulichen; ich freue mich heute sehr über den Hinweis auf den guten Geist in der Universität Bremen, den ich als Bürger in Barkhofgesprächen "erleben" konnte: Hier ist für mich als Bürger die Universität zu einem "Haus mit Herz" geworden, in dem die wissentliche Belastung der Umwelt (wie z.B. durch Asbest in Werften) in den öffentlichen Fokus gerückt wurde und so Bremen den "Tag der Menschenwürde" (s. GOOGLE: "Bremer 2. Dezember") bescherte:Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)