Die "OSLI-Ei-Idee" zum 16. Friday (19. April 2019) - mein Geschenk für die Geschichtswerkstatt Gröpelingen *)

*) in Bremen, nahe der "OSLI-Schule", in der ich von 1965 bis 1986 Lehrer war und "mit OSLI der Bremer Schule ein Gesicht geben" (s. GOOGLE) durfte

BREMEN TUT WAS! (mit Herz) DANKE!

1985 habe ich als Lehrer der Bremer Schule 089 den Bremer Schulgeist einfach "Osli" genannt und so erklärt: Ein Geist, der ja "von Natur aus" nicht erkennbar ist, wird leicht erkennbar durch seine "Erscheinungen" - auch in der Bremer Schule, die ja - Gott, sei Dank! - den Bildungsleitsätzen in Artikel 26 der Bremer Verfassung folgen und folglich ein "Haus mit Herz" sein darf: Und zum Frühlingsanfang 1985 dokumentierte RADIO BREMEN mit einem Fernsehbeitrag, "wie Osli eine Schulgemeinschaft zum Frühjahrsputz animierte" (s. GOOGLE: "Bremen, 20. März 1985") - wie heute noch:Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 **)**) s. dazu: https://www.buendnis-toleranz.de/node/166726