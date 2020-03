Cuxland: Luxland!

Noch heute bin ich allen Verantwortlichen dafür herzlich dankbar, dass sie einfache Initiativen zum Schutz und Erhalt unserer schönen Welt freundlich unterstützen.

Am 3. April 1990 wurde mit der Pflanzung eines Gingko-Baumes auf dem "Olymp der Schule" die Idee des Künstlers Ben Wargin, eine "Ginkgo-Trasse durch ganz Europa anzulegen" beispielhaft realisiert; die Dokumentation "1990 - 2020 BAKI-Baum auf dem Olymp der Schule" soll dem Museum Burg Bederkesa geschenkt werden mit dem Foto von der Baumpflanzung, auf dem (von links nach rechts) Edith Hibbeler, Elisabeth Asselborn, Annette Faße, Gert Weinreich,. Robert Eckhoff (mit dem BAKI-Baum), Erich Bohnsack und der Vertreter des BAKI mit Schaufel zu sehen sind; nicht auf diesem Foto zu sehen sind die weiteren Teilnehmer an der Baumpflanzaktion: Uwe Bischoff in Personalunion als Polizist und 2. Vorsitzender des Verschönerungsvereins von Bederkesa, Gudrun Stürzer von der NORDSEE-ZEITUNG und Herr Manfred Massow von der Volksbank Bederkesa eG.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.