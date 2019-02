Bremen mit Herz und Kopf *) gemeinsam erleben!

*) s. Foto: Europa-BAKI-Kopf mit "Zukunftsaugen" für die (neue) Kulturministerkonferenz in Bremen-Oberneuland

DU

BIST

OBERNEULAND

"So begrüßt man Fremde freundlich."

Nachdem ich vor geraumer Zeit in Bremen-Oberneuland öffentlich das Denkmodell "Bremer Friedensturm" aufstellen durfte mit freundlicher Erlaubnis von Herrn Derick Eicke (SPD), freute ich mich sehr über die erneute Einladung zu einer öffentlichen Veranstaltung, zu der Bürgerinnen und Bürger auch "Impulse für Bremen" vortragen konnten. Auf dem Weg zum Veranstaltungsort "begrüßten" mich große Plakate mit einer Mühle und der "Behauptung"- und freute mich darüber, obwohl ich doch seit 1966 "Vahraone" (ein Bürger im Bremer Stadtteil Vahr) bin:Heute übergab ich Herrn Eicke die 3. Kopie meiner Vorlage zum öffentlichen "Politschoppen mit Falk Wagner" mit der Bitte um Weitergabe an Herrn Bürgermeister Dr. Carsten Sieling mit dem Vorschlag, zur bleibenden Erinnerung an Herrn Christian Weber das Schulmuseum Bremen nach ihm zu benennen: "Christian-Weber-Schulmuseum Bremen".Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)