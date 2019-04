Bitte nicht vergessen: Der "Bremer Schule" *) auch ein "Turmsymbol" widmen!

*) die Schule, die den fünf Bildungsleitsätzen in Artikel 26 der Bremer Verfassung folgen darf

"Ein Kind,

das alte Batterien sammelt

und zum BACO (Batteriencontainer) bringt."

"Bremer Schulturm" (s. GOOGLE) auf der "Allee der UN-Ziele" die überall in Bremen zu finden ist dank aller "Bremer Häuser mit Herz".

BREMEN TUT WAS! DANKE!

Die vier Türme auf dem Bild "meiner" Bremer Tageszeitung von heute lassen mich erneut an meinen Vorschlag erinnern, unserer Schule in Bremen ein "Turmsymbol mit Kopf und Herz" zur bleibenden Erinnerung für die Zukunft zu widmen:Heute danke ich noch einmal herzlich für die Veröffentlichung meines Wunsches im KURIER AM SONNTAG vor 32 Jahren, als ich noch Lehrer in der Bremer Schule war, in der 1986 das Umweltschutzprojekt mit der Europa-BAKI begonnen hat.Heute bitte ich herzlich alle Verantwortlichen in Bremen, gemeinsam unseren Schulen bleibend zu danken mit einem symbolischenErich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986