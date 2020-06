BAKI *) zum 17. Juni 2020 als Beitrag zur Bremer PHÄNOMENALE

*) Bremer Aktion für Kinder (seit 1986)

Heute, am Welttag für die Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre, denke ich - wieder von meinem Arbeitszimmer aus - alle Ideen zur "Olympiade für das Kind - weltweit" (kurz: OLYKI, Umweltolympiade) vom Olymp der Schule auf den Bremer Leuchtturm Überseestadt zur Eröffnung der 8. OLYKI und zum 11. Bremer Gipfeltreffen; durch BAKI wird der 17. Juni als "Welttag der Schule, die unsere Welt zur Zukunft braucht" begangen in der Hoffnung, dass Menschlichkeit in der "Zukunftsgemeinschaft Wirtschaft - Schule" (s. GOOGLE) gewinnt.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.BREMER AKTION FÜR KINDER (BAKI)