BAKI-Beitrag zur 475. Schaffermahlzeit in Bremen:

Liebe BAKI-Kinder,

"Berliner Wegweiser für Menschlichkeit" *)

( https://www.mobbing-web.de ).

zum 6. Freitag 2019 erinnere ich schon heute mit meinem Foto, das ich anlässlich der 464. Schaffermahlzeit am 8. Februar 2008 auf dem Platz vor dem Bremer Rathaus vom Regierenden Bürgermeister von Berlin machen durfte, nachdem Herr Klaus Wowereit mich freundlich begrüßt und ermutigt hatte, die bundesweite Initiative gegen Mobbing als Bürger weiterhin zu unterstützen. Mein Foto mit Herrn Wowereit findet man in meinem "Lehrbuch zur Einführung in die Phänomenologie des Bremer Schulgeistes zum 5. Welttag der Schule (17. Juni 2008)", und das Statement zu Mobbing von Herrn Wowereit findet man auf dem*) Im Februar 1999, genau am 26.02.1999 ging die Bürgerinitiative mit dem Namen "Mobbing-Web" ins WWW. (Der Initiator dieser m.E. wegweisenden Initiative, Herr Klaus-Dieter May, hat mit seiner Petition L 18/160 als Berliner Bürger "geschafft", Bremen zum ersten Ort weltweit werden zu lassen, an dem ein Parlament zweimal beschließt, jährlich den Anti-Mobbing-Tag landesweit am 2. Dezember zu begehen zur bleibenden Erinnerung an die Ausgrenzung - aus welchem Grund auch immer.)Erich K.H. Kalkus, Bremer Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)Unterstützer der "Bremer Erklärung 2013" und der Anregung aus Brüssel: "Europäischer Anti-Mobbing-Tag" (s. GOOGLE)