Als "Impuls zur globalen Reformation" auf den "Olymp der Schule" gedacht: "GlobalesLernen" *)!

Seit 1989 denke ich alle "herzlichen" Initiativen, die unsere Welt zur Zukunft braucht, auf den Olymp der Schule in unserem "Land der Ideen":

in Rio - auf dem Bremer Marktplatz als "1. Umwelt- Olympiade" eröffnet und einfach veranschaulicht mit einer Bremer Schulkiste BAKI, "die ein Herz für die Umwelt hat".Vorgestern habe ich die TATENFUERMORGEN-Idee 2017 "GlobalesLernen" aus dem Friedrich-von-Alberti-Gymnasium in Bad Friedrichshall ( http://www.saz-fvag.eu/zukunftsstaat ) auf den Olymp der Schule gedacht, und morgen will ich die "Europa-BAKI 2017 zur Langen Nacht der Museen in Bremen" (s. GOOGLE) als mein kleines Dankeschön in das "FVAG" schicken für die freundliche Zusendung erster Informationen über das schulische Vorhaben.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 *)*) s. dazu: http://www.buendnis-toleranz.de/node/166726